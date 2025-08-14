Colombia: Plan de EEUU en mar Caribe no preocupa a Colombia

“El desligue que hagan los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional siempre será bienvenido y es clave aquí la cohesión entre las naciones que afecta radicalmente el crimen organizado”, aseguró Sánchez, en conferencia de prensa en Bogotá.

Este jueves trascendió que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para combatir el narcotráfico.

Sánchez recordó que su país tiene un acuerdo de interdicción marítima en esa área con Estados Unidos y pactos de cooperación en la lucha antidrogas con otras naciones como Francia, al recordar que en lo que va de este año el nivel de decomisos de droga ha marcado un nuevo récord.

“El 95% del tráfico ilegal ocurre por el mar, en este momento llevamos 601 toneladas incautadas de cocaína, es la cifra más alta en toda la historia, un 16% más comparado con el año anterior y parte de esa incautación se debe a los mecanismos de cooperación que tenemos nosotros”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa. (ANSA).