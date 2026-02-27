Colombia plantea imponer aranceles del 50% a importaciones desde Ecuador: Ministra de Comercio

BOGOTÁ, 27 feb (Reuters) - El Gobierno de Colombia propondrá aumentar a 50%, desde el actual 30%, el arancel a las importaciones provenientes de Ecuador, dijo el viernes la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, en respuesta a la decisión de Quito que adoptó una medida similar, alegando la supuesta falta de implementación de medidas concretas y efectivas de Bogotá para mejorar la seguridad en la frontera binacional

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador informó el jueves que el alza se aplicará a partir del 1 de marzo

La disputa comercial entre los dos países comenzó en enero, luego de que Ecuador decidió imponer un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que replicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien adicionalmente suspendió la venta de energía eléctrica al vecino país

"Vamos a llevar la propuesta no solo de subir los aranceles a la 73 subpartidas, sino también contemplar otros productos que generarían algún tipo de sensibilidad por las medidas que hoy ha tomado Ecuador", dijo Morales a Blu Radio

"Sería 50% para las 73 subpartidas que hoy tienen el 30%, pero estamos evaluando también llevar otros productos además de los 73", agregó

El Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sustentó inicialmente su decisión en la supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común

Ecuador también aumentó las tarifas de transporte de crudo por su oleoducto SOTE a petroleras que operan en el suroeste de Colombia, en un 900% a US$30 por barril, lo que obligó a suspender los envíos por los altos costos, según las empresas

El Gobierno colombiano alega en su defensa que mantiene operaciones permanentes contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la frontera con Ecuador y que las incautaciones de cargamentos de cocaína lo demuestran

Colombia reportó en 2025 un superávit comercial de 1.016,5 millones de dólares con Ecuador, resultado de exportaciones por 1.846,6 millones de dólares e importaciones por 830,1 millones de dólares, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Colombia exporta principalmente a Ecuador energía eléctrica, medicamentos, vehículos, plásticos, cosméticos, insecticidas y combustibles, mientras que importa pescado, madera y aceites vegetales

Ministros y funcionarios de los dos países mantuvieron recientemente en Quito una reunión para buscar una solución sin lograr acuerdos, lo que llevó a Colombia a anunciar una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones, un bloque comercial regional al que pertenecen los dos países

Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros con presencia de grupos armados ilegales, como las guerrillas de izquierda, dedicados al narcotráfico y la extracción ilegal de oro

En los últimos años aumentó la violencia y las actividades de narcotráfico en Ecuador, una situación atribuida a la expansión de los cárteles de la droga y de los grupos armados ilegales desde Colombia

Noboa convirtió la lucha contra el crimen en una piedra angular de su administración. El mandatario declaró varios estados de emergencia y después movilizó a más de 10.000 soldados en las tres provincias más violentas del país en un esfuerzo por combatir el crimen organizado en la nación andina

El Gobierno de Ecuador afirma que las guerras territoriales entre bandas fragmentadas provocaron que las tasas de homicidio se dispararan un 30% el año pasado

(Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)