Colombia: poco más de 101.000 desplazados en la tragedia humanitaria en el Catatumbo

(ANSA) (ANSA) - BOGOTA, 16 GEN - Una tragedia humanitaria sin precedentes en la subregión del Catatumbo, frontera con Venezuela, dejaron las acciones violentas ejecutadas por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las disidencias de las extintas FARC, y a un año de que se iniciara esa confrontación, la suma de desplazados es de algo más de 101.000 personas.

La Defensoría del Pueblo entregó hoy las cifras de la magnitud de lo ocurrido en esa región, un año después de que el ELN decidiera atacar a los disidentes por el control territorial, afectando principalmente a la sociedad civil, que puso las víctimas y fue objeto directo de la violencia desbordada.

Entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del año anterior, fueron desplazadas de manera forzada 101.587 personas, se reportaron 7.777 casos de amenazas contra la población civil, 2.948 fueron desalojados y obligados a abandonar sus propiedades, y estuvieron bajo confinamiento 3.772, reveló hoy la Defensoría del Pueblo, basada en cifras del Registro Único de Víctimas.

A esos datos se suman 22 asesinatos, la liberación de 121 personas, mientras que otras 59 permanecen aún secuestradas.

Además del reclutamiento forzado de 49 niños y la documentación de 634 casos de trata de personas y violencia sexual contra mujeres y niñas, solo en el departamento de Norte de Santander.

"Les hemos pedido al Frente 33 y al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario.

Confiamos en que, de alguna manera, puedan entender que esta guerra es de ellos, no de la gente", reclamó este viernes la defensora del Pueblo, Iris Marín. (ANSA).