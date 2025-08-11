Colombia: Preocupación ONU tras muerte de Uribe

"El Secretario General reitera su llamado a que el atentado perpetrado contra el senador el pasado 7 de junio sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia. El Secretario General insta a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos".

Así lo manifestó Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General, en un mensaje fechado este lunes desde Nueva York.

En tanto que Trk dijo estar "profundamente consternado y entristecido" por el asesinato del congresista colombiano.

"Mientras continúan las investigaciones sobre el motivo y la responsabilidad del ataque contra Uribe Turbay, su muerte es un duro recordatorio de la importancia de que las próximas elecciones colombianas se celebren con respeto a la vida de todas las personas, libres de violencia y en un clima que permita una participación segura e inclusiva. Es vital que la campaña electoral se desarrolle sin verse eclipsada ni interrumpida por discursos violentos, discriminatorios o estigmatizantes", puntualizó. (ANSA).