Colombia: Presidentes de Brasil y Bolivia en Bogotá por reunión

Los mandatarios y delegados de gobierno del TCA se reunirán en el transcurso del día en la capital colombiana, por invitación del anfitrión, Gustavo Petro, para estudiar y firmar una declaración conjunta que incluye varios acuerdos regionales frente a su labor y responsabilidad en la región amazónica.

La "Declaración de Bogotá" será el documento guía que llevarán los países que hacen parte de este Tratado a la COP30 de Belém do Para en Brasil, prevista para noviembre próximo.

La preparación de la "Declaración de Bogotá" estuvo a cargo de los cancilleres de Colombia, Yolanda Villavicencio; Bolivia, Celinda Sosa Lunda; Brasil, Mauro Viera; Perú, Elmer Schialer; Surinam, Melvin W.J. Bouva; Venezuela, Yvan Gil Pinto; y los embajadores de Ecuador, Carlos Velastegui, y de Guyana, Compton Bourne, reunidos en la víspera en la capital colombiana.

La reunión de los jefes de Estado regionales se lleva a cabo en medio de una crisis de seguridad en Colombia, tras dos ataques con explosivos que se perpetraron en la víspera y atribuidos a grupos disidentes de las extintas FARC en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, que dejan hasta el momento un total de 19 muertos y 79 heridos. (ANSA).