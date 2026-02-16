Colombia: primer informe de avión siniestrado a finales de enero

Así lo reveló este lunes la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte que dieron cuenta del primer reporte elaborado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, que entregó detalles del impacto.

Sin embargo, el análisis preliminar no estableció por ahora las causas, sino que se dedicó a detallar el recorrido de la aeronave, datos del accidente, coordenadas, tiempos del vuelo, condiciones climáticas y datos de la tripulación y el aparato.

El accidente ocurrió el pasado 28 de enero, inicialmente se supo de la desaparición de la aeronave y posteriormente se informó de su hallazgo en el sector de las "Las Guamas", en la población rural de "Curasica", municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), en una zona montañosa de la Cordillera Oriental.

"Los restos principales yacían sobre una cima montañosa; sus componentes y superficies fueron plenamente identificados.

Presentaban destrucción severa compatible con un impacto frontal/ventral contra terreno montañoso", describió un aparte del informe, que añadió que el aparato golpeó primero unos árboles en la parte baja de la montaña, luego intentó superarla y no alcanzó.

También dijo que los primeros en llegar a la escena del siniestro fueron pobladores de la región que movieron los cuerpos y algunas partes del avión, por lo que la escena original del accidente fue alterada. (ANSA).