Colombia: Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Las llamas calcinan España en medio de una gestión caótica"
-- "La estrategia de Putin va más allá de la rendición de Ucrania"
EL MUNDO
-- "El Gobierno tardó 7 días en pedir los medios terrestres a las CCAA"
-- "Las salidas de Santos Cerdán, Noelia Núñez y Errejón elevan los diputados renovados a 54"
ABC
-- "La memoria del fuego"
-- "Crece el acoso a la Ertzaintza en las 'txosnas', el territorio donde los proetarras imponen su ley"
LA VANGUARDIA
-- "España, quemada. Las lecciones que deja el fuego"
-- "Trump impone un errático cambio de reglas en las relaciones internacionales"
LA RAZÓN
-- "El PSOE busca desgastar al PP utilizando los incendios"
-- "El PP prepara una ofensiva judicial si Sánchez no presenta los presupuestos"
EL PERIÓDICO
-- "Los incendios convierten este verano en el más contaminante del siglo"
Otras noticias de España
- 1
Tenía 87 años: murió Norma Beatriz Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo, y “la organización” le rindió homenaje
- 2
Pehuajó: un hombre y sus dos hijos murieron tras chocar con un camión en la ruta 5
- 3
Los Pumas celebran un triunfo histórico: vencieron por primera vez a los All Blacks en la Argentina
- 4
La Casa Rosada, como en Titanic: una crisis inesperada para los Milei que dejó pequeños a los problemas de siempre