Colombia: Principales titulares de los periódicos para el domingo 24 de agosto

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Las llamas calcinan España en medio de una gestión caótica"

-- "La estrategia de Putin va más allá de la rendición de Ucrania"

EL MUNDO

-- "El Gobierno tardó 7 días en pedir los medios terrestres a las CCAA"

-- "Las salidas de Santos Cerdán, Noelia Núñez y Errejón elevan los diputados renovados a 54"

ABC

-- "La memoria del fuego"

-- "Crece el acoso a la Ertzaintza en las 'txosnas', el territorio donde los proetarras imponen su ley"

LA VANGUARDIA

-- "España, quemada. Las lecciones que deja el fuego"

-- "Trump impone un errático cambio de reglas en las relaciones internacionales"

LA RAZÓN

-- "El PSOE busca desgastar al PP utilizando los incendios"

-- "El PP prepara una ofensiva judicial si Sánchez no presenta los presupuestos"

EL PERIÓDICO

-- "Los incendios convierten este verano en el más contaminante del siglo"