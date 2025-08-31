Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 1 de septiembre

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "China afianza con Rusia e India un eje de poder frente a Trump". -- "Gaza, el lugar más letal para el periodismo". EL MUNDO

-- "El PP arranca con 40 escaños más que el PSOE pero Vox se dispara". -- ""Elon le dijo a Trump: '¡Estás rodeándote de zoquetes!'"". ABC

-- "El fracaso del reto demográfico del Gobierno ahoga la España rural". -- "Veinte presos políticos españoles, olvidados por Sánchez y Zapatero en las cárceles de Maduro". EL PERIÓDICO

-- "Los retos de Trump y Ucrania agitan el nuevo curso de la UE". -- "El consumo de pescado en España cae más de un 30% en una década".