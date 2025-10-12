Colombia.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 13 de octubre

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El canje de rehenes por presos pone a prueba el plan de paz en Gaza". -- "Crecen las "muertes por desesperación" entre los jóvenes americanos". EL MUNDO

-- "El PP limitará al máximo la residencia por "arraigo" a los inmigrantes". -- ""El PSOE es ya el club de fans de Sánchez, es hora de otra corriente"". ABC

-- "Morante se corta la coleta tras un doblete histórico en Las Ventas". -- "Una Fiesta Nacional incómoda para Sánchez". LA RAZÓN

-- "Una Fiesta al compás de la crispación y Sánchez a la huida". -- "Moreno mantiene la mayoría absoluta en Andalucía con Vox al alza". LA VANGUARDIA

-- "Tensa espera en Israel ante la inminente liberación de los rehenes". -- ""Ninguna autonomía cubre el 100% de los gastos fijos de las universidades"". EL PERIÓDICO

-- "El 60% quiere elecciones si no se aprueban Presupuestos". -- "Más desfile que política".