Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 15 de septiembre

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "La protesta por Gaza pone fin a la Vuelta y abre una batalla política". -- "El Gobierno prepara unos Presupuestos expansivos". EL MUNDO

-- "El gran tumulto alentado por Sánchez revienta La Vuelta". -- "Junts se asoma a una debacle electoral por su apoyo al PSOE". ABC

-- "Las protestas jaleadas por Sánchez dan la puntilla a la Vuelta". -- "El PP baja, la izquierda se hunde y Vox se dispara". LA RAZÓN

-- "Las protestas propalestinas, alentadas por Sánchez, acaban con la Vuelta". -- "Koldo gestionó el "enchufe" de la exmujer de Ábalos al llegar a Moncloa". LA VANGUARDIA

-- "El PP acusa a Sánchez de inducir al boicot a la última etapa de la Vuelta". -- "Madrid no da cita hasta 2027 para ecografías por bultos en pecho y cuello". EL PERIÓDICO

-- "La polarización se impone en la Vuelta". -- "Más de un millón de catalanes consumen ansiolíticos".