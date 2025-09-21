Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 22 de septiembre
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 22 de septiembre
MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen a Palestina". -- "Trump encabeza un multitudinario 'funeral de Estado' por Kirk". EL MUNDO
-- "Junts rechaza ya el primer paso de los Presupuestos de Montero". -- "Otra agresión a una psicóloga en la prisión de Morón dispara las alarmas en las cárceles". ABC
-- "La Moncloa asume que será Iglesias y no Puigdemont el que tumbará la legislatura". -- "Trump eleva a la categoría de inmortal el legado de Kirk". LA VANGUARDIA
-- "El 65% de los catalanes apoya que la Generalitat recaude los impuestos". -- "El Reino Unido, Australia y Canadá reconocen el Estado palestino". EL PERIÓDICO
-- "Diluvio sobre Montserrat". -- "Sánchez se compromete con la nueva financiación".
