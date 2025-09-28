Colombia.- Principales titulares de los periódicos para el lunes 29 de septiembre
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 29 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España veta el paso por Rota y Morón de armas de EEUU con destino a Israel". -- "El litoral mediterráneo entra en alerta roja por las lluvias". EL MUNDO
-- "El PP da un giro total en inmigración y exige mayor "integración"". -- "El 30% de los jóvenes en riesgo de pobreza: "Vivimos atrapados"". ABC
-- "Varias regiones del PP sopesan adelantar los comicios a 2026". -- "La inestabilidad en el empleo se dispara en España con contratos temporales de sólo 37 días". LA RAZÓN
-- "La asesora de Begoña intercambió 121 correos con el exvicerrector". -- Feijóo presenta un plan migratorio con el apoyo de los barones". LA VANGUARDIA
-- "Feijóo propone un visado por puntos para controlar la inmigración". -- "Marc Márquez recupera su corona". EL PERIÓDICO
-- "Feijóo plantea un visado por puntos para inmigrantes". -- "El impresionante regreso de Márquez".
Otras noticias de España
- 1
Lo trajo un prócer: el boom del superfruto que tiene como “embajador” a un famoso cantante
- 2
Ciudad vs. provincia. Los recelos y los negocios que reveló el triple crimen de Florencio Varela
- 3
Horóscopo: cómo será tu semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025
- 4
Sacha Feinberg-Mngomezulu, el fenómeno que rompe el molde del juego sudafricano e hizo sufrir a los Pumas