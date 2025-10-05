Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PSOE pisa los talones al PP como primera fuerza política". -- "Israel y Hamás negocian los últimos detalles del plan para Gaza". EL MUNDO

-- "Los sobres del PSOE coinciden con los amaños de obra pública". -- "El crecimiento de Vox golpea al PP al arrebatarle más de un millón de votos". ABC

-- "El Congreso lleva toda la legislatura sin supervisar el CNI". -- "La Flotilla exprime foco mediático ignorando las conversaciones de paz para Gaza". LA RAZÓN

-- "El PP consigue 150/152 escaños y el PSOE baja a 106/108". -- "Regresan 21 miembros de la flotilla tras admitir su entrada ilegal". LA VANGUARDIA

-- "Israel prosigue los bombardeos a la espera de un acuerdo con Hamás". -- "Moscú amenaza con requisar los activos de las empresas occidentales en Rusia".