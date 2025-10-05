LA NACION

Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 6 de octubre

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PSOE pisa los talones al PP como primera fuerza política". -- "Israel y Hamás negocian los últimos detalles del plan para Gaza". EL MUNDO

-- "Los sobres del PSOE coinciden con los amaños de obra pública". -- "El crecimiento de Vox golpea al PP al arrebatarle más de un millón de votos". ABC

-- "El Congreso lleva toda la legislatura sin supervisar el CNI". -- "La Flotilla exprime foco mediático ignorando las conversaciones de paz para Gaza". LA RAZÓN

-- "El PP consigue 150/152 escaños y el PSOE baja a 106/108". -- "Regresan 21 miembros de la flotilla tras admitir su entrada ilegal". LA VANGUARDIA

-- "Israel prosigue los bombardeos a la espera de un acuerdo con Hamás". -- "Moscú amenaza con requisar los activos de las empresas occidentales en Rusia".

LA NACION
Más leídas
  1. Lluvia en Buenos Aires: ¿hasta cuándo seguirá el mal tiempo?
    1

    Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas

  2. Así está la tabla de precios de la construcción
    2

    Así está la tabla de precios de la construcción en octubre 2025

  3. El video que publicó la DAIA tras el ataque antisemita a una influencer
    3

    El video que publicó la DAIA tras el ataque antisemita a una influencer

  4. La enérgica arenga de Almeyda a los jugadores de Sevilla que terminó con un inolvidable 4-1 a Barcelona
    4

    La enérgica arenga de Matías Almeyda en la goleada de Sevilla a Barcelona 4 a 1

Cargando banners ...