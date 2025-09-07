Colombia: Principales titulares de los periódicos para el lunes 8 de septiembre
Colombia. Principales titulares de los periódicos para el lunes 8 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Vox se dispara hasta su máximo a costa de un PP en retroceso". -- "Nueva York se rinde ante Alcaraz". EL MUNDO
-- "La 'fontanera' exigió a Koldo "no involucrar" a Cerdán hasta en cuatro citas". -- "Supremo Alcaraz". ABC
-- "Carlos Alcaraz reina en Nueva York y en el tenis mundial". -- "Moncloa eleva la presión a la UCO con la excusa de las filtraciones". LA RAZÓN
-- "PP y Vox superan los 200 escaños tras los incendios". -- "León XIV canoniza a los 'millennials' Acutis y Frassati". LA VANGUARDIA
-- "Rodalies cierra el verano sin un solo día libre de incidencias en la red". -- "El mejor del mundo conquista Nueva York". EL PERIÓDICO
-- "Alcaraz reina en NY". -- "El Govern retoma el decreto de las renovables".
