Colombia: Principales titulares de los periódicos para el martes 14 de octubre
MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El canje afianza la paz"
-- "Feijóo propone un registro de médicos que practiquen abortos"
EL MUNDO
-- "Trump reconfigura Oriente Próximo y proyecta su liderazgo global"
-- "La Plaza de los Secuestrados se llena de vida: "Por fin se acabó este sufrimiento""
ABC
-- "Trump proclama la derrota de las "fuerzas del terror" con la vuelta de los rehenes"
-- "Las secuelas del secuestro: envejecimiento acelerado, fallos neuronales, renales..."
LA RAZÓN
-- "Koldo controla a Ábalos a cambio de guardar silencio y ganar tiempo"
-- "La UCM no reflejó que los 60.000 euros de Reale eran para la cátedra de Begoña Gómez"
LA VANGUARDIA
-- "Histórico acuerdo de paz en Gaza: "Es un nuevo amanecer""
-- "Las reiteradas danas en el Ebro obligan a los municipios a actuar en la prevención"
EL PERIÓDICO
-- "Trump capitaliza el alto el fuego en Gaza sin Hamás ni Netanyahu"
-- "El temporal deja inundaciones y millones en daños en las Terres de l'Ebre"
