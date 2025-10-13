LA NACION

Colombia: Principales titulares de los periódicos para el martes 14 de octubre

Colombia. Principales titulares de los periódicos para el martes 14 de octubre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el martes 14 de octubre
Colombia: Principales titulares de los periódicos para el martes 14 de octubre

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El canje afianza la paz"

-- "Feijóo propone un registro de médicos que practiquen abortos"

EL MUNDO

-- "Trump reconfigura Oriente Próximo y proyecta su liderazgo global"

-- "La Plaza de los Secuestrados se llena de vida: "Por fin se acabó este sufrimiento""

ABC

-- "Trump proclama la derrota de las "fuerzas del terror" con la vuelta de los rehenes"

-- "Las secuelas del secuestro: envejecimiento acelerado, fallos neuronales, renales..."

LA RAZÓN

-- "Koldo controla a Ábalos a cambio de guardar silencio y ganar tiempo"

-- "La UCM no reflejó que los 60.000 euros de Reale eran para la cátedra de Begoña Gómez"

LA VANGUARDIA

-- "Histórico acuerdo de paz en Gaza: "Es un nuevo amanecer""

-- "Las reiteradas danas en el Ebro obligan a los municipios a actuar en la prevención"

EL PERIÓDICO

-- "Trump capitaliza el alto el fuego en Gaza sin Hamás ni Netanyahu"

-- "El temporal deja inundaciones y millones en daños en las Terres de l'Ebre"

LA NACION
Más leídas
  1. La conmovedora ceremonia para homenajear al “influencer de Dios”
    1

    “Vino más gente de la que esperábamos”: la conmovedora ceremonia para homenajear al “influencer de Dios”

  2. Alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
    2

    “Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes

  3. Tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online
    3

    De Belgrano a Silicon Valley: tienen 20 años y consiguieron US$2 millones para cambiar la forma de comprar online

  4. Así fueron los emotivos reencuentros de los argentinos liberados por Hamas con sus familias en Israel
    4

    Las fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, los argentinos liberados tras más de dos años secuestrados en Gaza

Cargando banners ...