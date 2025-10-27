LA NACION

Colombia: Principales titulares de los periódicos para el martes 28 de octubre

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Junts rompe con Sánchez: "No tendrá capacidad para gobernar""

-- "Crece la presión interna en el PP para forzar la renuncia de Mazón"

EL MUNDO

-- "Sánchez pierde a Puigdemont y gobernará contra el Congreso"

-- "Guardiola arranca en Extremadura el ciclo electoral y acusa a Vox de "bloqueo" político"

ABC

-- "Guardiola abre la carrera electoral al convocar en Extremadura"

-- "Vox capitaliza la caída del PP por la dana y quita siete escaños a Mazón"

LA VANGUARDIA

-- "Junts consuma la ruptura y deja a Sánchez sin mayoría"

-- "Mazón estuvo 37 minutos sin hablar por teléfono con nadie la tarde de la dana"

EL PERIÓDICO

-- "BCN es la capital con mayor porcentaje de extranjeros"

-- "Puigdemont rompe con el PSOE"

