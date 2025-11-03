Colombia. Principales titulares de los periódicos para el martes 4 de noviembre

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS -- La indignación vence a Mazón -- El juicio a García Ortiz evidencia la rivalidad en la cúpula de la Fiscalía EL MUNDO -- ¡Lo has filtrado! -- El PP apela a Vox: o elige otro presidente o elecciones el 22-M ABC -- Feijóo traslada a Vox el nombre de Pérez Llorca como sucesor temporal de Mazón -- Has filtrado los correos: la fiscal Lastra da la puntilla a García Ortiz LA RAZÓN -- Lastra, pasmada al tener los correos García Ortiz: Los van a filtrar -- Torres forzó contratos con la trama Koldo pese a los duros avisos que dio su equipo LA VANGUARDIA -- Mazón dimite y la Generalitat Valenciana queda pendiente de Vox -- Choque entre fiscales en el primer día del juicio a su superior, García Ortiz EL PERIÓDICO -- El relevo de Mazón divide al PP y Abascal sube el precio del apoyo -- El juicio aflora tensiones en la Fiscalía por el caso González Amador