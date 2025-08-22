Colombia: Principales titulares de los periódicos para el sábado 23 de agosto
EL PAÍS
-- "El asedio de Israel castiga con la hambruna a Ciudad de Gaza"
-- "Dos atentados en cadena recrudecen la violencia en Colombia"
EL MUNDO
-- "Política Sánchez rentabiliza el control de los incendios tras asumirlo las comunidades"
-- "Virginia Barcones, la 'pirómana' de Bendodo ya en primera fila junto a Sánchez"
ABC
-- "Dos atentados con decenas de muertos entierran la paz total de Petro en Colombia"
-- "Aquelarre proetarra en Bilbao. Los nostálgicos de la banda desfilaron por las calles en homenaje a los terroristas presos"
LA VANGUARDIA
-- "La ONU declara el estado de hambruna en la ciudad de Gaza"
-- "Sánchez desoye al PP e insiste en el pacto contra el cambio climático"
LA RAZÓN
-- "Cautela en Galicia ante el fin de la peor ola de incendios"
-- "La ONU declara la hambruna en Gaza y considera que es catastrófica"
EL PERIÓDICO
-- "Alquilar un piso en España es hoy más caro que nunca"
-- "La ONU declara la situación de hambruna en Gaza y habla de 'fracaso de la humanidad'"
