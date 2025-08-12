Colombia: Procuraduría pide revocar condena a Álvaro Uribe

Crespo presentó ante el Tribunal, encargado de revisar la apelación que presentará antes del miércoles la defensa del exmandatario, una serie de argumentos jurídicos que darían cuenta de los presuntos "errores" en los que habría incurrido la jueza Sandra Liliana Heredia.

"Los errores en la apreciación de la prueba, principalmente la incorrecta observación objetiva de la misma, llevaron a la indebida aplicación de la figura de la determinación y lo relativo a la tipicidad, así como a la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, lo que necesariamente debió resultar en la absolución del procesado".

Así sostiene un aparte del escrito de 81 páginas elaborado por el Procurador Delegado, que al igual que los abogados del expresidente, estuvo a lo largo del proceso judicial en contra de una eventual penal.

La Procuraduría participa en los procesos judiciales para velar por los derechos de las víctimas y para garantizar el correcto desempeño de la justicia.

Uribe fue condenado el 1 de agosto a 12 años de prisión y se ordenó su arresto domiciliario, luego de ser hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo serán los encargados de revisar el fallo de la jueza Heredia, observar los argumentos de apelación de la defensa y los reparos planteados por la Procuraduría para decir si avalan la decisión de primera instancia, la modifica o la revoca. (ANSA).