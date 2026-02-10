Colombia propondrá nueva emergencia económica para atender temporada de lluvias
BOGOTÁ, 10 feb (Reuters) - El Gobierno de Colombia propondrá una nueva emergencia económica para conseguir 8 billones de pesos (US$2.190 millones) para atender las necesidades en algunas zonas del país por una temporada de intensas lluvias que han causado inundaciones y miles de damnificados, dijo el martes el ministro de Hacienda.
El nuevo decreto de emergencia económica contemplaría un impuesto extra a empresas con patrimonio superior a 10.000 millones de pesos (unos US$2,7 millones), aseguró Germán Ávila al término un consejo de ministros.
(1 dólar = 3.651,90 pesos) (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)