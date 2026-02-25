Colombia propone trasladar más de 6.750 millones de dólares administrados por fondos privados de pensiones a gestor estatal

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 25 feb (Reuters) - El ‌Gobierno de ‌Colombia propusó ⁠trasladar más de 25 billones de pesos (6.750 ​millones ⁠de dólares) de ⁠trabajadores, actualmente administrados por ​fondos privados de pensiones, al gestor ‌estatal Colpensiones, según ​un proyecto de ​decreto del Ministerio de Trabajo.

La medida encendió las alarmas por el eventual uso de los recursos ​para propósitos diferentes a lo previsto ⁠por la ley.

De acuerdo con el ‌documento, publicado el martes en la noche, el Gobierno plantea exigir que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) giren a Colpensiones ‌15 días después de la expedición del ⁠decreto los saldos de ‌las denominadas cuentas de ⁠ahorro individual de ⁠personas que se trasladaron al sistema público de jubilación en un periodo de transición que permitió ‌una ley ​de reforma pensional aprobada en 2024 por el Congreso.

(1 dólar = 3.703,28 pesos) (Nelson Bocanegra.)