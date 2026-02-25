Colombia propone trasladar más de 6.750 millones de dólares administrados por fondos privados de pensiones a gestor estatal
Por Nelson Bocanegra
BOGOTÁ, 25 feb (Reuters) - El Gobierno de Colombia propusó trasladar más de 25 billones de pesos (6.750 millones de dólares) de trabajadores, actualmente administrados por fondos privados de pensiones, al gestor estatal Colpensiones, según un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo.
La medida encendió las alarmas por el eventual uso de los recursos para propósitos diferentes a lo previsto por la ley.
De acuerdo con el documento, publicado el martes en la noche, el Gobierno plantea exigir que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) giren a Colpensiones 15 días después de la expedición del decreto los saldos de las denominadas cuentas de ahorro individual de personas que se trasladaron al sistema público de jubilación en un periodo de transición que permitió una ley de reforma pensional aprobada en 2024 por el Congreso.
(1 dólar = 3.703,28 pesos) (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)