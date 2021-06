Colombia protesta ante conmebol por arbitraje de argentino pitana ante brasil, pide suspensión

BOGOTÁ, 24 jun (Reuters) - La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) presentó el jueves una nota de protesta ante la Conmebol por el arbitraje del argentino Néstor Pitana en el partido de Copa América que perdió 2-1 ante Brasil y solicitó la suspensión inmediata de los colegiados del partido.

En el minuto 77 del encuentro que se disputó en la noche del miércoles en Río de Janeiro se presentó una jugada donde el balón rebotó en Pitana y derivó en un ataque para el equipo brasileño que terminó en gol.

"Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido", dijo la FCF en un comunicado.

"La FCF solicitó a la Conmebol la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio", agregó.

No obstante, el órgano rector del fútbol sudamericano aseguró en su página web que, aunque el balón tocó al árbitro, este permitió la continuidad del juego tomando una decisión ajustada a las reglas porque la pelota no entró directamente al arco, no cambió de posesión ni dio inicio a un ataque prometedor.

Con la derrota frente a la selección anfitriona de la Copa América, Colombia terminó con cuatro puntos en el Grupo B antes de la última jornada en la que descansará y deberá esperar los resultados para confirmar su avance a la siguiente fase del torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; editado por Carlos Serrano)

