(Actualiza con comentarios del ministro de Hacienda) Por Nelson Bocanegra y Carlos Vargas BOGOTÁ, 1 feb (Reuters) - Colombia elevó la meta de déficit fiscal del 2024 al límite permitido, en busca de hacer gasto contracíclico para recuperar la economía, mientras que mantuvo su pronóstico de crecimiento del PIB, informó el jueves el Ministerio de Hacienda. El organismo revisó su meta de déficit fiscal de este año a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB), desde una previa de 4,5% establecida en el marco fiscal de mediano plazo publicado a mediados del año pasado. En tanto, mantuvo la meta de crecimiento de la cuarta economía de América Latina de este año de un 1,5% y estimó una expansión de 1,2% en el 2023. "En términos del déficit fiscal (...), para poder ajustar la política contracíclica lo tenemos que llevar al 5,3% del PIB, es la única forma de recuperar el crecimiento económico y esto está dentro de los límites de la regla fiscal", dijo a periodistas el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El ministro anunció que se buscarán este año recursos en el exterior por 5.500 millones de dólares, de los cuales entre 2.000 y 2.500 millones de dólares se obtendrán a través de emisión de bonos externos y el resto con préstamos de la banca multilateral. A nivel local, se emitirá deuda pública interna por 53,4 billones de pesos (13.637 millones de dólares), de los cuales unos 37 billones de pesos (9.449 millones de dólares) se hará a través de subastas en el mercado. El Ministerio de Hacienda disminuyó su proyección de recaudo tributario para este año a 290,2 billones de pesos (74.114 millones de dólares), inferior a un objetivo previo de 315,8 billones de pesos. "El ingreso proyectado se revisa a la baja por decisiones judiciales, menores recursos del arbitramento de litigios tributarios, condiciones macroeconómicas menos favorables y un menor recaudo frente a lo proyectado en 2023", explicó Bonilla. El funcionario señaló que el nivel de deuda pública del país aumentará en el 2024 a un 57% del PIB, frente al 52,8% del PIB con que cerró el año pasado. "Quiere decir que nos mantenemos en la senda dentro de lo que está previsto, que es que debemos llegar al 55% del PIB en el mediano plazo", concluyó. A mediados de enero, la calificadora de riesgo S&P revisó a negativo el panorama para el perfil crediticio de Colombia, al apuntar a las débiles perspectivas de crecimiento económico del país sudamericano, aunque dejó sin cambios su nota de deuda soberana en "BB+/B". (1 dólar = 3.915,56 pesos) 2023 Meta Revisión 2024 2024 PIB 1,2% 1,5% 1,5% Déficit Fiscal Gobierno Nacional 4,2% 4,5% 5,3% Emisión deuda pública interna (bln ps) 42,7 46 56,4 Colocación TES subasta (bln ps) N.D. 37 37 Recursos externos (mln dlr) 6.538 5.959 5.500 Emisión de bonos externos N.D. 3.000 2.000/2. 500 Banca multilateral N.D. 2.959 N.D. Recaudo neto impuestos (bln ps) 263,2 315,8 290,2 Tasa de cambio promedio (ps/dlr) 4.640 4.603 4.317 Precio petróleo Brent(dlr/barril) 78,6 74,5 78 Inflación 9,73% 5,7% 6% (Reporte de Carlos Vargas y Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)

