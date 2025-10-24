Colombia.- Puertos del Estado de España firma un acuerdo con Colombia para impulsar la colaboración entre ambos países

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Puertos del Estado, la empresa pública española que gestiona los puertos, ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de Transporte de Colombia para incrementar la cooperación portuaria entre ambos países, en el marco del compromiso para consolidar lazos estratégicos con Latinoamérica que refuercen el intercambio de conocimiento y las buenas prácticas en el ámbito portuario.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, destacó en el acto de la firma junto con la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas Mantilla, que este memorando "permitirá la puesta en marcha de proyectos de interés común para ambos países, al tiempo que refuerza la estrategia internacional del sistema portuario de titularidad estatal".

El documento prevé el impulso a actividades de colaboración, como el intercambio de información y de expertos, la organización de reuniones y conferencias, o la formación y la investigación en ámbitos como la gobernanza portuaria, la digitalización, la transición energética, la seguridad, la conectividad o la integración puerto-ciudad.

Con este memorando con Colombia, son ya 5 los acuerdos firmados entre Puertos del Estado y organismos de países latinoamericanos: la Autoridad Marítima de Panamá, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina, la Autoridad Portuaria Nacional de Perú y la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, así como un Protocolo General de Actuación con la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (APPA Latam).

Estas actuaciones se enmarcan en una de las líneas estratégicas del marco estratégico del sistema portuario de titularidad estatal, 'Puertos con proyección internacional', para fomentar la cooperación técnico-institucional en materia portuaria a nivel global e impulsar la competitividad de los puertos.