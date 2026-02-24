Colombia: "Qué respuestas les resultan aceptables", expresidente Pastrana

"Un colectivo de periodistas ha puesto temerariamente en tela de juicio mi vida, mi moral y mi comportamiento para afirmar que mis respuestas a menciones en correos del llamado caso Epstein son inaceptables para ellas", escribió Pastrana, en respuesta a la carta firmada por más de una treintena de mujeres, que criticaron las respuestas que hasta ahora ha dado el expresidente frente a este caso.

"Las respuestas de Andrés Pastrana con respecto a sus múltiples menciones en los Archivos Epstein son inaceptables, como también lo es el pacto de silencio que sobre el expresidente opera en los organismos del Estado, en buena parte de la clase dirigente y en la mayoría de los grandes medios de comunicación colombianos", subrayó el documento conjunto de las mujeres.

Pastrana dijo en su mensaje en la red social X que no sabía ni tenía relación con "los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial" atribuidos a Epstein, y reiteró que "nunca viajé en el infame avión ni visité la infame isla".

La prensa ha revelado la bitácora de un vuelo privado que en 2003 tomó Pastrana con Epstein, primero a las Bahamas y de allí otro a Cuba para una reunión con Fidel Castro. Así como la visita al país de Ghislaine Maxwell y de un vuelo en un helicóptero militar, del que dijo disparó contra supuestos "terroristas".

"La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida (base militar en el centro del país, NDR) no es secreto de Estado. ¿Qué respuestas más allá de estos hechos comprobados -por los registros de vuelo, y otros medios- les resultan inaceptables a las periodistas cuando sindican hoy de censura a sus medios y de complicidad conmigo a este gobierno enemigo?", respondió Pastrana. (ANSA).