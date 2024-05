Colombia "va bien", dice Linda Caicedo a punta de goles rumbo a París-2024

Linda Caicedo está disfrutando el momento con la selección de Colombia, que entra en la etapa final de su preparación para competir en el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París-2024.

"Falta tiempo para prepararnos, pero va bien", comentó a la AFP la jugadora del Real Madrid, después de marcar dos goles en la victoria 2-0 de Colombia a domicilio sobre la vecina Venezuela, la noche del jueves, en un partido amistoso.

El compromiso jugado en el Estadio Metropolitano, en la ciudad venezolana de Barquisimeto (noroeste), marcó el reencuentro de Caicedo con compañeras llamadas a acompañarla en el ataque en la selección olímpica como Mayra Ramírez, del Chelsea, o Leicy Santos, que acaba de pasar del Atlético de Madrid al Washington Spirit de la NWSL. No coincidían juntas en la cancha desde el Mundial, el año pasado, en el que las cafeteras llegaron a cuartos de final, cayendo ante Estados Unidos, que a la postre se llevó el trofeo.

"Muchas veces los tiempos no ayudan a que todas estemos juntas, quizás porque alguna se está jugando algo (con su club), quizás por algún tema de lesiones, pero se nos dio la oportunidad que hace rato no llegaba. Hace rato no estaba con Mayra, con Leicy y, bueno, al final el equipo lo hizo muy bien", dijo Caicedo, de 19 años, en zona mixta.

Bajo la dirección de Angelo Marsiglia, Colombia encadena buenos resultados en los amistosos de preparación. Había derrotado a México (1-0) y Guatemala (3-0) en abril.

"Cuando se gana no se ven los errores, pero hay cosas que hay que mejorar", destaca Caicedo sobre el rendimiento de la oncena. "Igual el equipo es consciente de lo que es capaz".

Su primer gol del jueves fue una muestra de la categoría que atesora: recibió en el área y con un bonito gesto técnico dejó en el camino a una defensora para marcar. Su segunda anotación mostró lo productivo de las sociedades reactivadas en este compromiso: un centro de Ramírez la encontró con el arco a su merced.

- Juegos Olímpicos... ¿y Mundial Sub-20?-

Caicedo apunta a que Colombia puede tener una buena presentación en París-2024, evento en el que compartirá grupo en la primera fase con la anfitriona Francia, Canadá y Nueva Zelanda. El torneo femenino de fútbol está pautado del 24 de julio al 9 de agosto.

"Venimos de hacer un buen Mundial y el equipo viene con confianza. Son los Juegos Olímpicos, las mejores selecciones del mundo, pero el equipo viene muy bien, tenemos buenas jugadoras y somos una familia. Esa unión nos ayuda mucho", resalta sobre las posibilidades del equipo de Marsiglia de luchar por subir al podio con la generación que ella lidera.

Acompañando el 'boom' con Colombia, con cuya camiseta ha jugado el Mundial en las categorías Sub-17, Sub-20 y Absoluta, llegó el salto de Caicedo a Europa al llegar al Real Madrid el año pasado después de haber militado en su país con América de Cali y Deportivo Cali.

"Voy creciendo. Estoy muy joven, es mi primera salida internacional, así que me siento muy bien", indica.

Deja claro, sin embargo, cuál es su prioridad en estos días: "Ando acá, disfrutando de mi selección". Aspira, después de los Juegos Olímpicos, a jugar el Mundial Sub-20, que será albergado por Colombia entre agosto y septiembre.

