Colombia realiza reunión internacional para discutir acciones en defensa del territorio palestino

BOGOTÁ (AP) — Colombia sirve el martes de anfitrión de una conferencia ministerial convocada por el llamado Grupo de La Haya en busca de acciones diplomáticas y jurídicas que den respuesta a las “violaciones continuas” de Israel en territorio palestino.

El Grupo de La Haya es un bloque de países formado en enero por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica que se trazó como objetivo buscar el fin de la ocupación israelí en territorio palestino y apoyar su reconocimiento como un Estado independiente. La conferencia, según Colombia, incluye a delegados de países por fuera del bloque como Chile, Brasil, Venezuela y Turquía.

“Si nosotros no actuamos ahora, no sólo traicionamos al pueblo palestino, sino que nos convertimos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de (Benjamin) Netanyahu”, escribió sobre la conferencia el presidente colombiano Gustavo Petro en una columna publicada la semana pasada por The Guardian.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre de 2023, Petro ha sido uno de los presidentes más críticos de las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza al considerarlas un “genocidio”, lo cual ha sido rechazado por Israel. En protesta, su gobierno de izquierda rompió relaciones diplomáticas con Israel, suspendió la compra de armas y luego prohibió la exportación de carbón.

El viceministro de Asuntos Multilaterales colombiano, Mauricio Jaramillo Jassir, explicó la víspera a la prensa que la reunión ministerial debe pasar de las declaraciones a las acciones y que abordarán “qué se puede hacer para detener el genocidio”.

A la conferencia asistirá Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, quien fue recientemente sancionada por Estados Unidos tras denunciar abusos a los derechos humanos en los territorios palestinos.

“La campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada”, publicó en redes sociales el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la autodefensa”.

Tanto Albanese como Colombia apoyan la acusación por genocidio que hizo Sudáfrica contra Israel ante la Corte Penal Internacional, el máximo tribunal de las Naciones Unidas, que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y Mohamed Deif, un líder de Hamás que Israel dice haber matado.

Israel no es miembro ni reconoce la legitimidad del tribunal, por lo que rechazó la orden de arresto.