Colombia realiza su mayor canje de deuda pública interna, por US$11.186 millones

BOGOTÁ, 9 oct (Reuters) - Colombia realizó su mayor canje de deuda pública interna, por 43,4 billones de pesos (US$11.186 millones), informó el Ministerio de Hacienda, como parte de su estrategia de manejo del endeudamiento en medio de las dificultades fiscales que atraviesa el país sudamericano.

En la operación, la nación recibirá títulos de deuda pública interna (TES) con vencimientos entre el 2025 y el 2050 a cambio de los cuales entregará TES con maduración entre el 2029 y el 2058, precisó el ministerio el miércoles en la noche en su cuenta de X.

El ministerio recibió demandas por un total de 49,2 billones de pesos (US$12.681 millones).

El canje generará un ahorro fiscal de 1,7 billones de pesos (US$438 millones) este año por efecto de intereses, agregó el comunicado.

Se trata del séptimo canje de deuda pública interna que realiza el Gobierno en lo que va del año.

(1 dólar = 3879,80 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra)