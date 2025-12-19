Colombia realiza venta directa de TES por $23 billones de pesos a inversionista extranjero para financiar 2026

BOGOTÁ, 19 dic (Reuters) - El Gobierno de Colombia realizó el viernes una venta de títulos de deuda pública interna TES por 23 billones de pesos (US$5.935 millones) a un inversionista extranjero, en una operación de prefinanciamiento de las necesidades del 2026, informó el Ministerio de Hacienda.

Los TES son la segunda fuente de financiación interna del gasto público, detrás del recaudo de impuestos.

El Ministerio de Hacienda no reveló inmediatamente el nombre del inversor.

"Esta operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con este inversionista, el cual ve en Colombia un mercado y una economía con perspectivas positivas y con instituciones sólidas", precisó el ministerio en un comunicado.

En una entrevista con Reuters el pasado miércoles, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, anticipó la realización del nuevo sistema de venta de deuda pública interna, dentro de su estrategia de operaciones de manejo de deuda para cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno.

Las ventas privadas de TES ayudarían a reducir el monto de subastas y las colocaciones con entidades del Estado y así aliviar presión en la oferta de papeles en el mercado.

Además, Cuéllar anticipó que realizará "muchas" operaciones de manejo de deuda en los mercados locales e internacionales durante 2026 antes de terminar el actual Gobierno, en busca de aliviar las presiones fiscales del país en el corto y mediano plazo, al tiempo que podría explorar nuevos mercados internacionales, como los de Asia.

El Gobierno se vio obligado a suspender por tres años una regla fiscal para elevar su meta de déficit, lo que llevó a las agencias Moody's y S&P a rebajar la calificación crediticia soberana del país, una decisión a la que se sumó el miércoles la agencia Fitch.

Analistas han encendido las alarmas en torno a la situación fiscal del país para el próximo año, que se acentuaron la semana pasada luego de que el Congreso rechazó un proyecto de reforma fiscal por 16,3 billones de pesos (US$4.255,8 millones) para financiar el presupuesto de gastos del 2026, en la más reciente derrota del Gobierno en el legislativo.

(1 dólar = 3.874,71 pesos) (Reporte de Nelson Bocanegra)