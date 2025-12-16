Colombia realizará "muchas" operaciones de manejo de deuda en 2026, tendrá déficit menor en 2025 y 2026: Cuéllar

Por Nelson Bocanegra y Carlos Vargas

BOGOTÁ, 16 dic (Reuters) - Colombia realizará "muchas" operaciones de manejo de deuda en los mercados locales e internacionales durante el 2026 antes de terminar el actual Gobierno, en busca de aliviar las presiones fiscales del país, dijo el lunes a Reuters el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar.

Dentro de la estrategia de financiamiento, el Gobierno podría explorar nuevos mercados internacionales, como los de Asia, precisó el funcionario, luego de que el país realizara este año emisiones en euros y en dólares.

En tanto, Cuéllar mencionó que el Ministerio de Hacienda explora realizar colocaciones de títulos de deuda pública interna TES de manera directa con inversionistas internacionales para reducir el monto de subastas y las colocaciones con entidades del Estado y así aliviar presión en la oferta de papeles en el mercado.

El Gobierno colombiano ha realizado en el último año una serie de operaciones de manejo de deuda interna y externa, que incluyen canjes y recompras, en busca de disminuir el costo del pago de intereses de su endeudamiento en medio del deterioro de las finanzas públicas.

Cuéllar reveló que Colombia ahorró más de 21 billones de pesos (US$5.500 millones) en pagos del servicio de deuda durante este año por las operaciones de manejo de endeudamiento que implementó, al tiempo que el ahorro proyectado para el 2026 con las operaciones que realizará "también va a ser un número grande", precisó.

En tanto, el directivo proyectó que la cuarta economía de América Latina cerrará este año con un déficit fiscal inferior a la más reciente meta de 7,1% del PIB.

Además, para el 2026 el déficit fiscal podría ser inferior al objetivo de 6,2% del PIB establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

"Yo quisiera mostrar un déficit por debajo del 6% del PIB para el 2026 en el plan financiero" que se publicará entre finales de diciembre y los primeros días de enero, señaló Cuéllar.

(Reporte de Nelson Bocanegra y Carlos Vargas)