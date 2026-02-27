Colombia: reaparece candidato declarado como desaparecido

El rastro del candidato al Congreso se perdió en el municipio de Pelaya, en el departamento de Cesar (norte), lo que obligó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda, hasta que finalmente apareció la noche del jueves en esa misma población.

El político dijo haber sido retenido por hombres armados y conducido a una casa en ese mismo municipio, donde habría estado todo este tiempo, de acuerdo con su versión.

"Los dos candidatos al Congreso, Andrés Vásquez, en Pelaya, Cesar, y Ana Guetio, en El Tambo, Cauca, quienes permanecieron desaparecidos durante 40 y 17 horas, respectivamente, ya regresaron sanos y salvos a sus hogares", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el retorno de los dos candidatos fue "fruto de la presión sostenida de nuestra Fuerza Pública" y aseguró que se abrieron investigaciones para determinar quiénes fueron los captores y las razones de las retenciones.

"De la mano de las autoridades competentes se abrieron investigaciones exhaustivas para establecer quiénes están detrás y con qué propósito ocurrieron estos hechos. No habrá impunidad", afirmó Sánchez (ANSA).