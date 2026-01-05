Colombia rechaza amenazas de Trump contra Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó este domingo las amenazas y acusaciones de su par estadounidense Donald Trump en su contra, que asegura, sin pruebas, que Petro es un líder narcotraficante.

Más temprano, Trump dijo que le sonaba "bien" una operación similar a la de Venezuela en Colombia, acusó a Petro de traficar drogas hacia Estados Unidos y dijo que "no lo hará por mucho más tiempo", en una nueva amenaza contra el mandatario colombiano.

Petro critica duramente la acción militar del gobierno de Trump en la región y acusa a Estados Unidos del "secuestro" de Nicolás Maduro, capturado en Caracas tras los bombardeos de Washington en la madrugada del sábado.

"Mi nombre (...) no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico. Deje de calumniarme señor Trump", dijo Petro en X.

Solo un día después de decirle que debería "cuidar su trasero", Trump se refirió a Petro como un "hombre enfermo" al que "le gusta hacer cocaína".

La cancillería colombiana calificó las amenazas del mandatario estadounidense como una "injerencia inaceptable" y pidió "respeto".

Desde arrancó su segundo mandato en enero de 2025, Trump y Petro han chocado repetidamente en temas como la política arancelaria y la migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos clave en la región, están en la hora más baja de su relación bilateral.