Colombia recibe 3,1 millones de turistas hasta agosto, la cifra más alta en los últimos diez años

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Colombia ha alcanzado la cifra de 3.137.210 turistas internacionales entre enero y agosto de 2025, un 5,3% más respecto al mismo período del año anterior y la cifra más alta registrada en la última década, según ha informado la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Si se cumplen los pronósticos de la agencia, la previsión es que esta tendencia se mantenga al alza, puesto que para este período se han registrado más de 530.000 reservas aéreas hacia Colombia, una cifra que equivale a un crecimiento récord del 5,2% anual.

Respecto a los motivos de los viajes, el turismo de ocio continúa siendo la principal razón para visitar el país con un 73% de estas reservas, seguido de viajes para encontrarse con amigos y familiar (11%), viajes grupales (8%) y negocios (7%).

"Colombia hoy es un importante destino y punto de encuentro. Estos resultados evidencian que el país mantiene un dinamismo turístico y que se proyecta como uno de los más destacados impulsores de la economía", ha señalado la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés.