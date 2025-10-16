Colombia recibe oferta de filial de Copenhagen Infrastructure Partners en ronda de energía eólica costa afuera

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - Colombia recibió una oferta de CI GMF Cooperatief U.A., filial de Copenhagen Infrastructure Partners, para desarrollar un proyecto en la primera ronda de energía eólica costa afuera, informó el jueves Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El Ministerio de Minas y Energía anunció en diciembre la habilitación preliminar de ocho empresas para participar, entre las que se contaban grupos empresariales de Bélgica, Reino Unido, España y China, como Copenhagen Infrastructure Partners, Jan De Nul and DEME, Powerchina and China Three Gorges , la británica Dyna Energy, además de colombianas como Ecopetrol y Celsia.

Posteriormente, en febrero esas empresas propusieron 69 áreas para desarrollar los proyectos.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)