Colombia recibe oferta de filial de Copenhagen Infrastructure Partners en ronda eólica costa afuera

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - Colombia recibió una oferta de CI GMF Coöperatief U.A., filial de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), para desarrollar un proyecto en la primera ronda de energía eólica costa afuera, informó el jueves Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El Ministerio de Minas y Energía anunció en diciembre la habilitación preliminar de ocho empresas para participar, entre las que se contaban grupos empresariales de Bélgica, Reino Unido, España y China, como Copenhagen Infrastructure Partners, Jan De Nul and DEME, Powerchina and China Three Gorges , la británica Dyna Energy, además de colombianas como Ecopetrol y Celsia.

Posteriormente, en febrero esas empresas propusieron 69 áreas para desarrollar los proyectos.

"La participación de CIP, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo en infraestructura energética y transición verde, representa un voto de confianza internacional en la estabilidad, el potencial y la visión de largo plazo del país en materia energética", dijo Velandia en un foro de la entidad en Cartagena.

Inmediatamente el organismo no suministró detalles de la oferta presentada por CIP.

El Gobierno se proponía lograr la adjudicación de una capacidad instalada mínima de 1 Gigavatio en la ronda.

El presidente izquierdista Gustavo Petro busca impulsar el desarrollo de energías alternativas para alejar al país de la dependencia de las industrias extractivas, como el petróleo, el gas y el carbón. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)