Colombia recompra bonos internacionales por US$2958 millones
Bogotá, 11 ago (Reuters) - Colombia recompró bonos internacionales por US$2958 millones en una operación de manejo de deuda que le permitirá ahorrar US$163 millones en 2025 y 2026, informó el lunes el Ministerio de Hacienda.
En la operación se realizó recompra de bonos globales con precios en alto nivel de descuento. Las ofertas, que se recibieron hasta el viernes 8 de agosto, alcanzaron US$6425 millones.
Colombia dio prioridad a la recompra de bonos globales más descontados, incluyendo los vencimientos en 2042, 2045, 2049, 2051 y 2061. (Reporte de Luis Jaime Acosta)
