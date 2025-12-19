Colombia: Redada internacional por pornografía infantil

Además de los operativos realizados en Colombia, las autoridades de Brasil, Ecuador, España, Honduras y Paraguay realizaron redadas que permitieron la detención de 11 personas más, quienes se cree hacían parte de esta red.

La Fiscalía aseguró que la organización poseía una aplicación de mensajería instantánea en la que se detectó que al menos cien personas compartían e intercambiaban más de 1.275 videos y 539 imágenes de pornografía infantil.

Las personas involucradas en esa aplicación estaban ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia, detalló el organismo judicial.

Los arrestos locales se llevaron a cabo en Cali (suroeste), Medellín (noroeste) y Barranquilla (norte) y los sospechosos fueron acusados por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) ante un juez penal de control de garantías del delito de pornografía con menor de 18 años.

"Los procesados, identificados como Oscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario", precisó la Fiscalía colombiana. (ANSA).