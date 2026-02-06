Colombia registra inflación en enero en línea con lo esperado por el mercado

BOGOTÁ, 6 feb (Reuters) - Colombia registró una inflación de 1,18% en enero, una cifra similar a la esperada por el mercado, impulsada por el alza de los precios en los restaurantes y hoteles, en el transporte, en las bebidas alcohólicas y en los alimentos, informó el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La variación mensual, la más alta para enero desde 2023, superó el alza de 0,94% en el primer mes de 2025 y el incremento en los precios de 0,27% en diciembre.

Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 1,18% para enero.

La variación de enero se explicó por un alza de 2,94% en los precios de los restaurantes y hoteles, de 2,14% en el transporte, de 1,79% en las bebidas alcohólicas y de 1,66% en los alimentos, los que más pesan en el cálculo del indicador.

Los precios de la salud subieron 1,21% en enero, los de la recreación 0,50%, los de alojamiento, agua, electricidad y gas 0,23%, los del vestuario 0,18% y los de las comunicaciones 0,06%. En el primer mes de este año, los precios de educación no reportaron incrementos.

El alza de la inflación en enero se registró luego de que el Gobierno incrementó en un 22,7% el salario mínimo para este año.

En el acumulado de los últimos 12 meses hasta enero, los precios al consumidor aumentaron un 5,35%, por encima del 5,22% al mismo mes del año pasado y alejándose más de la meta puntual del Banco Central de 3%.

El equipo técnico del Banco Central elevó esta semana su pronóstico de inflación para el cierre de 2026 a un 6,3% desde uno previo de 4,1%.

El aumento en las expectativas de inflación llevó al Banco Central a incrementar la semana pasada su tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 10,25%, mucho más que lo esperado por el mercado.

El gerente del Banco Central, Leonardo Villar, consideró el jueves que el fuerte incremento de la tasa en enero es insuficiente para mantener una postura contractiva de la política monetaria.

"En este contexto, a menos que las expectativas de inflación se ajusten a la baja, podrían ser necesarios aumentos adicionales de la tasa de política", advirtió Villar. (Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra)