Colombia registra inflación en febrero por debajo de lo esperado por el mercado

BOGOTÁ, 6 mar (Reuters) - Colombia registró una inflación del 1,08% en febrero, un dato menor al esperado por el mercado, impulsado por el alza de los precios de la educación, los restaurantes y hoteles, así como de los alimentos, informó el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La variación mensual se ubicó por debajo del alza de 1,14% en febrero de 2025 y del 1,18% en enero pasado.

Según la mediana de un sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación del 1,27% para el segundo mes de 2026.

El comportamiento en febrero estuvo explicado por un incremento en los precios de la educación de 5,64%, de los costos en restaurantes y hoteles de 1,38% y de los alimentos, los que más pesan en el cálculo del indicador, con un alza de 1,30%.

Los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron 1,14% en febrero, los del transporte 1,07%, los de la salud 0,94%, los del vestuario 0,70%, los de alojamiento, agua, electricidad y gas 0,45%, mientras que los de la recreación aumentaron 0,08% y los de las comunicaciones 0,01%, precisó el Dane.

Analistas atribuyeron el escalamiento de la inflación a la indexación de los precios al consumidor al aumento del salario mínimo de 23% decretado por el Gobierno para este año.

En el primer bimestre, la inflación acumuló un incremento de 2,27%, por encima del 2,08% en el mismo periodo de 2025.

En el acumulado de los últimos 12 meses hasta febrero, la inflación escaló a 5,29%, en comparación con el 5,28% en el mismo periodo del año pasado y por encima de la meta puntual del Banco Central de 3%.

El aumento de la inflación fue la principal razón por la que el Banco Central incrementó a finales de enero su tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un 10,25%, mucho más de lo esperado por el mercado.

Según el sondeo de Reuters, el repunte de las presiones inflacionarias llevaría a que el Banco Central incremente en 100 puntos base a 11,25% su tasa de interés de referencia en su reunión del 31 de marzo.

El equipo técnico del Banco Central elevó en febrero sus pronósticos de inflación para el cierre de este año a un 6,3% desde uno anterior de 4,1%. (Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra)