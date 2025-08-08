Colombia registra inflación por encima de lo esperado por el mercado en julio

BOGOTÁ, 8 ago (Reuters) - Colombia anotó una inflación de 0,28% en julio, un dato por encima de lo previsto por el mercado, debido principalmente a un repunte en los precios de los alimentos, la salud, los servicios de restaurante y hoteles, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Según la mediana de un reciente sondeo de Reuters, el mercado esperaba un alza de los precios al consumidor de 0,19% para el séptimo mes.

La inflación de julio se comparó con una de 0,20% en igual mes del año pasado y de 0,10% en junio.

Las principales alzas en julio se dieron en los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,82%, en los de la salud con 0,39%, en los servicios de restaurantes y hoteles con 0,35%, así como en la información y las comunicaciones con 0,22% y los alojamientos y servicios públicos con 0,19%.

En contraste, se dio una contracción en los precios de las prendas de vestir y el calzado de 0,08%, precisó el DANE en un comunicado.

En el acumulado entre enero y julio, la cuarta economía de América Latina acumuló una inflación de 4,02% comparada con una de 4,32% en el mismo tramo de 2024.

En los últimos 12 meses hasta julio, la inflación alcanzó 4,90%, frente a 6,86% en igual lapso del año anterior, aunque se mantuvo por encima de la meta del Banco Central, de 3%.

El comportamiento y las expectativas de la inflación son uno de los principales indicadores que tiene en cuenta el Banco Central para definir su tasa de interés de política monetaria, que en su reunión de julio mantuvo en 9,25%.

(Reporte de Nelson Bocanegra)