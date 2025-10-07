Colombia registra inflación por encima de lo esperado por el mercado en septiembre

BOGOTÁ, 7 oct (Reuters) - Colombia registró una inflación de 0,32% en septiembre, un dato superior al esperado por el mercado y que llevó el indicador anual a su nivel más alto de los últimos siete meses, informó el martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La cifra del noveno mes se comparó con el 0,24% que anotó en septiembre de 2024 y con el 0,19% en agosto pasado.

Según la mediana de un reciente sondeo de Reuters, el mercado esperaba una inflación de 0,23% para septiembre.

La variación en el mes se explicó por un alza en los precios de la información y las comunicaciones del 1,43%; la educación con un 1,39%; las bebidas alcohólicas y tabaco con un 1,07%; la salud con un 0,60%; bienes y servicios diversos con un 0,44%, así como el alojamiento y servicios públicos con un 0,31%, precisó el DANE.

Otras alzas se dieron en los precios de las prendas de vestir y calzado con un 0,23%; los servicios de restaurantes y hoteles con un 0,20%; los alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0,18%; los bienes y servicios para el hogar con un 0,16% y el transporte con un 0,11%.

En contraste, disminuyeron los precios del sector de recreación y cultura un 0,16%.

En el acumulado entre enero y septiembre la inflación en Colombia alcanzó un 4,55%, frente al 4,58% en igual tramo del año pasado.

Mientras, en los últimos 12 meses hasta septiembre, la inflación de la cuarta economía de América Latina se ubicó en un 5,18%, su nivel más alto desde febrero y comparada con una variación de 5,81% en el mismo periodo de 2024, manteniéndose por encima de la meta del Banco Central de 3%.

Las expectativas de inflación en el país sudamericano para el cierre del año aumentaron en el más reciente sondeo de Reuters a 5,03% desde 4,95% en la encuesta anterior, con lo que se completarían cinco años consecutivos de incumplimiento de la meta.

Igualmente, para cierre de 2026 las expectativas de inflación aumentaron a un 4,05% desde el 3,99% en la encuesta pasada, mientras que para el término de 2027 se mantuvieron en un 3,60%.

La demora de la convergencia de la inflación a la meta es una de las principales razones por las que el Banco Central ha mantenido estable en un 9,25% su tasa de interés de referencia desde abril pasado, cuando la redujo en 25 puntos básicos. (Reporte de Nelson Bocanegra)