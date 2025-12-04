Colombia registra salto en energías renovables en 2025, pero va a mitad de camino: gremio

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 4 dic (Reuters) - Colombia cerrará este año con 2.685 megavatios de capacidad de generación de energía renovable, un 49,2% superior a los 1.800 megavatios con los que terminó el 2024, impulsado por la entrada en operación de nuevos proyectos y cambios regulatorios, pero se requiere de más ajustes en los trámites para disminuir los tiempos de ejecución, dijo el jueves la presidenta del principal gremio del sector.

Durante el 2025 entraron 27 nuevos proyectos de mediana y gran escala, en su mayoría de energía solar, en tanto que tres correspondieron a proyectos eólicos y uno de biomasa, con una inversión acumulada de US$2.900 millones, reveló Alexandra Hernández, de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia.

Con la entrada de operación de los proyectos, el sector de renovables alcanzó el 13% de la capacidad total de generación de energía eléctrica del país al cierre del 2025, en comparación con el 2,5% con el que terminó el 2023.

Entre las empresas que lograron sacar adelante proyectos están la estadounidense Atlas Renewable Energy; las españolas Ecoener y Grenergy; Parque Solar Puerta de Oro, del fondo V de Infraestructura administrado por Patria Investments de Brasil; China Three Gorges, EDF Power Solutions de Francia; y la colombiana Erco Energía.

"Su presencia demuestra que Colombia, pese a los desafíos, sigue siendo un destino posible para la inversión energética cuando existen reglas claras", dijo Hernández.

Adicionalmente, Hernández destacó que los pequeños proyectos de autogeneración duplicaron su capacidad instalada este año a 1.200 megavatios de capacidad, en hogares, comercio e instituciones y minigranjas solares, en los que empresas y fondos de pequeño y gran tamaño han comenzado a mostrar interés.

Como ejemplo, la colombiana Unergy levantó US$4 millones en una ronda de inversión y consiguió compromisos por otros US$80 millones de un fondo de inversión europeo especializado en infraestructura climática, para la construcción de 80 minigranjas solares, dijo a Reuters su presidente Eduardo Ospina.

Colombia busca desarrollar fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la geotérmica como parte de la política del presidente izquierdista Gustavo Petro de desligar al país de su dependencia de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

Si bien Hernández destacó recientes cambios normativos de parte del Gobierno, resaltó que se requiere seguir avanzando en la eliminación de obstáculos regulatorios para poder acelerar la entrada y puesta en operación de las iniciativas, así como para acelerar el cierre financiero de los proyectos y que puedan tener los desembolsos de los bancos, además de avanzar en el almacenamiento de energía con baterías.

"Aunque vamos por buen camino, consolidar esta expansión requerirá triplicar la capacidad actual y nuevas regulaciones", afirmó la dirigente.

Los proyectos de energías renovables pueden tardar entre tres y seis años antes de entrar en operación, de los cuales alrededor del 70% se ocupan en cumplir con unos 15 procesos administrativos, lo que mantiene alejados a grandes jugadores internacionales. A mediados de octubre, Colombia recibió solo una oferta de CI GMF Coöperatief U.A., filial de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), para desarrollar un proyecto en la primera ronda de energía eólica costa afuera, pese a que ocho empresas habían participado en el proceso y habían propuesto 69 áreas para desarrollar proyectos.

Muchos proyectos de energías renovables enfrentan obstáculos similares a los de la industria de hidrocarburos, como la resistencia de las comunidades indígenas y los retrasos normativos. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)