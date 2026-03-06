Colombia: registraduría alerta a votantes por aparición de sitios web falsos

La autoridad electoral anunció que interpondrá denuncias ante las autoridades y buscará que se bloqueen los sitios fraudulentos hasta ahora detectados, con "el fin de proteger la información de los ciudadanos y la entidad"

Ante esta situación, la Registraduría le pidió a los ciudadanos que verifiquen la legalidad del sitio que visitan y les recordó que el único canal online con la información de los comicios es su página oficial (www.registraduria.gov.co)

Recomendó además que está disponible la aplicación "aVotar", que se puede descargar de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones del tipo Google Play y App Store, además se abrió un chatbot institucional (+57 3102579432) para hacer acceder a la información durante la jornada electoral

De acuerdo con datos de la Registraduría, 41.287.084 personas están habilitadas para votar el próximo domingo en los comicios legislativos y las internas de tres sectores, centro, derecha y progresistas

En el país se instalaron un total de 123.314 mesas de votación dispuestas en 13.493 puestos, de los cuales 6.011 estarán ubicados en zonas urbanas y 7.482 en áreas rurales

Mientras que en el exterior se abrieron 1.945 mesas, distribuidas en 253 puestos de votación ubicados en consulados de 67 naciones (ANSA)