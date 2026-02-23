Colombia: Registraduría da parte de tranquilidad sobre auditoría a votaciones

El anuncio hecho por la autoridad electoral le salió al paso a las insinuaciones hechas por el presidente, Gustavo Petro, que la semana pasada cuestionó desde sus redes sociales el conteo de votos y el escrutinio, ante el temor de eventuales alteraciones de uno de los formularios que deben llenar los jurados de votación.

La Registraduría llamó a la calma, al advertir que Capel tiene una "amplia trayectoria en los procesos electorales" en América Latina y desde inicios de este año está firmado el acuerdo para encargarse de vigilar la transparencia de las votaciones, en particular del sistema informático por el que se transmite desde las regiones el conteo de los sufragios.

El organismo dijo que el acuerdo con Capel incluye auditar el software a través del cual los jurados de cada mesa dan cuenta de la suma de los votos depositados, así como del preconteo de las regiones y el consolidado nacional, posteriormente del escrutinio y la consolidación y divulgación de los resultados finales.

"Queremos resaltar como entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control", advirtió hoy el registrador nacional, Hernán Penagos.

(ANSA).