Colombia registró inflación de 5,1% en 2025, por encima de la meta

Colombia registró una inflación del 5,1% al cierre del 2025, una leve mejora respecto al año anterior, pero aún por encima de la meta del Banco de la República (emisor), informó la autoridad estadística este jueves.

El incremento estuvo impulsado especialmente por los rubros de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como alimentos y bebidas no alcohólicas, según el informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La cifra de 2025 está muy por encima de la meta del 3% fijada por el Banco de la República, un fenómeno que ha ocurrido durante los últimos cinco años consecutivos.

Solo en diciembre la variación en el costo de vida de los colombianos fue de 0,27%, con el mayor repunte en restaurantes y hoteles.

La inflación colombiana se aceleró a finales de 2021 y alcanzó su máximo en marzo de 2023, cuando llegó a 13,34%. En los últimos dos años se ha estabilizado en torno al 5%.

A finales de diciembre, el gobierno del izquierdista Gustavo Petro anunció un aumento histórico del salario mínimo de 23,7% para 2026. Tras las advertencias de economistas sobre que el aumento podría impactar la inflación y el costo de vida, el emisor debe decidir si mantiene la tasa de interés o endurece la política monetaria.

Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han pedido al gobierno colombiano un mayor control del gasto para mejorar la salud fiscal del país.