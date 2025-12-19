Colombia reporta caída en producción de petróleo y gas en octubre

BOGOTÁ, 19 dic (Reuters) - La producción de petróleo de Colombia disminuyó un 3,69% interanual en octubre a 736.270 barriles promedio día (bopd), informó el viernes la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La producción de crudo del décimo mes también estuvo un 2,04% por debajo de los 751.571 barriles promedio día (bopd) alcanzados en septiembre.

La ANH no suministró una explicación a las variaciones.

En la misma línea, la producción comercializada de gas colombiano se contrajo un 13,64% interanual en octubre a 798 millones de pies cúbicos por día (mpcd).

En comparación con septiembre, la producción de gas cedió un 1,97%, precisó la ANH en su página de internet.

El Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro prohibió desde su llegada en agosto del 2022 la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos en tanto que impulsa un proceso de transición hacia energías limpias y renovables para alejar al país de la dependencia del petróleo y del carbón.

(Reporte de Nelson Bocanegra)