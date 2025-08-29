Colombia requiere ajuste de US$11.196 millones para cumplir meta fiscal en 2026: Comité

BOGOTÁ, 29 ago (Reuters) - Colombia requiere de un ajuste de 45 billones de pesos (US$11.196 millones) en el presupuesto para poder cumplir con la meta de déficit fiscal establecida por el Gobierno para 2026, debido a gastos mayores a lo previsto, dijo el viernes el comité de la regla fiscal.

El Ministerio de Hacienda estableció para el próximo un objetivo de déficit fiscal equivalente a un 6,2% del PIB.

El ajuste proyectado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es mayor a uno de 39,4 billones de pesos (US$9803) estimado a comienzos de agosto.

El organismo mencionó que el proyecto de presupuesto de gastos del país para 2026, de 557 billones de pesos (US$138.588 millones), refleja un crecimiento real superior al promedio histórico.

El Gobierno está próximo a presentar ante el Congreso una propuesta de reforma fiscal para conseguir 26,3 billones de pesos (US$6543 millones), la mayoría a través del aumento de impuestos, para financiar el presupuesto del próximo año.

"El CARF considera que la continua sobrestimación de ingresos y la ausencia de medidas para corregir las inflexibilidades del gasto han implicado retos para la gestión de las finanzas públicas", indicó el CARF en un comunicado.

(US$1 = 4019,09 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)