Colombia resalta resultados contra el narco y promete eficacia con miras a reunión de Petro y Trump

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano resaltó el miércoles sus resultados en la lucha contra el narcotráfico y planteó buscar mayor eficacia, en un momento en que el presidente Gustavo Petro se prepara para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump tras tensiones bilaterales.

“Nuestra realidad es que se desplomó el crecimiento de los cultivos de hoja de coca de mi gobierno”, aseguró Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que anunció que el encuentro con Trump en la Casa Blanca será el 3 de febrero, sin que Estados Unidos confirmara de momento la fecha.

Petro, el primer presidente de izquierda del país, expuso las mediciones que realiza la policía, e indicó que durante su gobierno la nueva producción de coca disminuyó en un 56% y que los cultivadores abandonaron miles de hectáreas de hoja de coca.

La última medición disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica un récord de 253.000 hectáreas (625 acres) de cultivos de hoja de coca en 2023. Sin embargo, Petro ha reprochado supuestos problemas en la metodología de la ONU.

"¿Cuál fue la tesis que llevaron a Estados Unidos y convencieron? Que nosotros disparamos los cultivos de coca y ese discurso brutal casi nos trae las bombas”, dijo Petro en referencia a las recientes tensiones con Trump.

Los desacuerdos entre ambos mandatarios han incluido la política migratoria y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, pero se han concentrado especialmente en la lucha contra el narcotráfico, luego de que Trump dijera que Colombia no hace lo suficiente y tildara a Petro de ser un “capo” del narco, sin presentar pruebas de ello.

Petro y Trump dieron un giro en su tensa relación hace una semana durante una llamada telefónica de tono cordial, tras la cual el estadounidense dijo públicamente que lo invitó a la Casa Blanca.

La llamada y la invitación se dieron pocos días después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, y luego de que Trump dijera que para él estaría “bien” una acción contra Colombia.

Durante una visita a Washington, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, afirmó que su país explora cómo ser más eficaz en la lucha contra el narcotráfico.

Sánchez detalló a la prensa que las reuniones con altos funcionarios del gobierno estadounidense que sostiene desde el lunes han girado en “cómo ser más eficientes y eficaces en la lucha contra las drogas”, y en explicar lo que considera son logros de la ofensiva contra el narcotráfico en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

Sin embargo, Sánchez no adelantó cuáles serán las medidas concretas que Bogotá tomará para dar un nuevo impulso a su política antinarcóticos, y aseguró que será el propio Petro quien lo haga, probablemente en el marco del posible encuentro con su homólogo.

Petro ha defendido su política contra las drogas y ha dicho que Trump está “desinformado” sobre sus resultados, por lo cual su ministro de Defensa y el embajador en Washington, Daniel García-Peña, se han enfocado en mostrarlos.

García-Peña aseguró que, en su encuentro presencial, “seguramente” los mandatarios tratarán la posibilidad de realizar acciones conjuntas contra grupos armados en la frontera con Venezuela, donde opera especialmente la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.