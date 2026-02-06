Colombia: Rescatan los cuerpos de dos mineros muertos tras explosión de mina

El gobernador de Cundinamarca (centro), Jorge Emilio Rey, confirmó el rescate de los cuerpos y precisó que la explosión en la mina de carbón se produjo por una acumulación de gases, en particular metano.

"Es una lamentable noticia para Cundinamarca y para el sector carbonífero", puntualizó el mandatario regional, quien señaló que los grupos de socorro y los expertos enviados al lugar de la tragedia continúan "realizando labores de ventilación para dispersar la acumulación de gases".

Rey envió un mensaje de "solidaridad" a las familias de los mineros fallecidos y a la comunidad donde ocurrió el desastre, al tiempo que prometió apoyo "psicosocial e institucional" a las personas cercanas a las víctimas.

Más temprano el gobernador dijo que al parecer la mina donde ocurrió el accidente "tenía órdenes de cierre anteriores" y aseguró que era precario el sistema de ventilación del socavón.

