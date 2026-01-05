Colombia: Rescatan velero con extranjeros siniestrado en Cartagena de Indias

Los guardacostas de Cartagena de Indias fueron informados en la madrugada del sábado del accidente náutico, por uno de los tripulantes del velero, lo que dio paso a la búsqueda y posterior rescate.

"Nos chocó un pequeño carguero, nos hizo un hueco grande, no tenía luces y el barco se hundió en cuestión de minutos, pero todos nos salvamos gracias a la guardia costera que nos rescató rápido", destacó el italiano Rudolf Gamberoni, capitán del velero siniestrado, que cubría la ruta Panamá-Cartagena de Indias.

Además de Gamberoni, fueron rescatados seis ciudadanos de Alemania, uno de Bélgica, tres de Colombia, cuatro de Francia, dos de Inglaterra, dos de Suiza y uno de Turquía. (ANSA).